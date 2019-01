Olten - Biasca Ticino Rockets 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

2007 Zuschauer. - SR Mollard, Rebetez/Pitton. - Tore: 14. Muller (Schneuwly, Heughebaert) 1:0. 18. Hohmann (Schirjajew, Grossniklaus/Ausschluss Taiana) 2:0. 24. (23:46) Hohmann (Wyss) 3:0. 25. (24:40) Muller (Ulmer) 4:0. 28. Schirjajew (Hohmann) 5:0. 39. Truttmann (Mäder) 6:0. 51. Grossniklaus (Wyss, Truttmann) 7:0. 52. Zanatta (Schirjajew, Muller) 8:0. 60. Haas (Truttmann/Ausschluss Demuth) 9:0. - Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Heughebaert) plus Spieldauer (Heughebaert) gegen Olten, 6mal 2 plus 5 Minuten (Sartori) plus Spieldauer (Sartori) gegen die Biasca Ticino Rockets.