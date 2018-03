Was war das für ein Steigerungslauf vom EHC Zuchwil Regio. Die Qualifikation beendeten die Solothurner in der 1. Liga Gruppe Zentralschweiz hinter Lyss und Argovia Stars auf dem dritten Rang.

Harzig gings im Viertelfinal gegen den Tabellensechsten EHC Burgdorf weiter. Dank zwei 2:1-Siegen zog Zuchwil Regio in die nächste Runde ein. Dort wartete mit den Argovia Stars ein erster richtiger Prüfstein.

Dabei benötigten die Zuchwiler auch etwas Unterstützung am grünen Tisch. Die Startniederlage gegen die Stars wurde vom Verband nachträglich in einen 5:0-Forfaitsieg umgewandelt. Die Aargauer hatten einen nicht spielberechtigten Goalie eingesetzt. In der Folge entschied Zuchwil auch die Spiele zwei und drei der Best-of-5-Serie für sich. Mit 6:0 und 4:2.

Als krasser Aussenseiter stieg Zuchwil Regio in die Finalserie gegen den Kronfavoriten SC Lyss. Und landete mit dem 5:2-Auswärtssieg gleich ein Break im ersten Spiel. Mit einem 2:1- und einem 4:2-Sieg konnte der SC Lyss diesen Ausrutscher wieder wettmachen und die Serie wieder in seine Bahnen lenken, dachte man.

Doch Zuchwil Regio schlug mit einem 6:3-Heimsieg zurück. Und mit dem gleichen Resultat setzten sich die Solothurner auch in der Finalissima durch. "Alle haben Tolles geleistet", war die Freude bei Präsident Walter Ulrich riesig. "Die Trainer, der Staff, die Mannschaft. Alle wollten diesen Titel und wir haben diesen verdient."

Nun gehts für Zuchwil Regio in der Dreier-Poule mit Hin- und Rückspiel gegen die anderen beiden Regionalmeister um den Schweizer Meistertitel der Amateure. Zum Auftakt treffen die Zuchwiler heute Dienstag auswärts auf den EHC Wetzikon. Am Donnerstag spielt der EHC Zuchwil Regio daheim gegen den HC Sierre.