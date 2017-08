EHCO-Trainer Bengt-Ake Gustafsson zeigte sich mit dem Verlauf des Wochenendes zufrieden. Seine Mannschaft, die mit 15 neuen Spielern ein völlig neues Gesicht erhalten hat, sei sehr talentiert und lege eine professionelle Einstellung an den Tag: «Wir haben am Wochenende viele gute Stunden miteinander verbracht. Ich habe ein sehr gutes Gefühl», sagt Gustafsson. Er spricht damit nicht nur erste gute Ansätze auf dem Eis an, sondern auch eine «aussergewöhnlich gute Stimmung» neben dem Eis. «Wir haben ein sehr gutes erstes Bild bekommen. Dieses Team will etwas erreichen. Wir verfügen bereits heute über eine gute Basis, auf der sich aufbauen lässt. Aber wir müssen in den nächsten drei Wochen weiterhin hart arbeiten, damit wir zum Saisonstart bereit sein werden», sagt Gustafsson.

Fribourg eröffnet EHCO-Cup

Die gute Basis steht denn auch am EHCO-Cup im Fokus, sodass der erfahrene EHCO-Trainer an den Linienzusammenstellungen herumschrauben wird. «Das Ziel ist, dass alle Spieler zum Einsatz kommen und Spielpraxis sammeln», so Gustafsson weiter. Der EHC Olten wird morgen Mittwoch gegen den NLB-Mitkonkurrenten Hockey Thurgau in den diesjährigen EHCO-Cup starten (siehe Programm). Bereits am Dienstag, um 18.45 Uhr geht auf dem Ausseneisfeld im Kleinholz die offizielle Teampräsentation über die Bühne. Im Anschluss wird das Vorbereitungsturnier mit dem Spiel zwischen Fribourg-Gottéron und den Straubing Tigers eröffnet.