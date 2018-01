Der EHC Olten verpflichtet per nächste Saison Alban Rexha von MySports-League-Klub Chur. Dort hat er in der laufenden Saison in bislang 20 Spielen 36 Punkte gesammelt und ist damit Liga-Topskorer.

Der Linksschütze hat beim EHC Olten einen Einjahresvertrag plus Option unterschrieben.