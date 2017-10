Mit Ach und Krach schafft der EHC Olten es in die Verlängerung. Zum fünften Mal in Folge! Und auch zum fünften Mal in Folge, entscheidet der EHCO das Spiel für sich. Der HC Ajoie war ein starker Gegner, der jedoch mit einer 2:1-Niederlage nach Hause fahren muss.