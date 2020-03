Der EHC Olten setzt trotz grosser Enttäuschung auf Kontinuität – das sagt Präsident Marc Thommen im Wortlaut

Noch keine Woche ist es her, als der EHC Olten Spiel 5 in der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Langenthal mit 1:4 verlor und damit aus dem Meisterrennen ausgeschieden ist. Am Mittwoch stellten sich nun VR-Präsident Marc Thommen, Verwaltungsrat Rolf Riechsteiner, CEO Patrick Reber, Sportchef Marc Grieder und Headcoach Fredrik Söderström den Medien.

Die Enttäuschung über das vorzeitige Saisonende war bei allen Beteiligten nach wie vor greifbar. «Wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Das schmerzt ungemein. Die Enttäuschung über diesen Ausgang sitzt tief», sagte Patrick Reber. Woran der EHCO konkret gescheitert ist, wird derzeit in intensiven Gesprächen zwischen Spielern, Coaches und sportlicher Leitung evaluiert.

Nach einem erwartet schwierigen Saisonstart mit der Einbindung von 14 neuen Spielern und einem neuen Trainer-Staff konnte sich der EHCO im Verlauf der Qualifikation stetig steigern und die Regular Season nur zwei Punkte hinter Leader Kloten abschliessen. Das erste Saisonziel – ein Platz unter den besten vier Teams der Qualifikation – konnte damit erreicht werden.

Die Voraussetzungen für erfolgreiche Playoffs waren gegeben. Das Team war bis auf wenige Ausnahmen komplett und gesund, das System verinnerlicht. In den ersten beiden Spielen gegen Langenthal führten individuelle Fehler zu fatalen Niederlagen. Und nach der Gala-Vorstellung in Spiel 3 agierte das Team plötzlich unerklärlich gehemmt und kam nicht mehr auf das gewünschte Niveau.

Trotz dieser grossen Enttäuschung zum Saisonende will der EHC Olten den eingeschlagenen Weg weitergehen. Fredrik Söderström, der über einen weiterlaufenden Vertrag verfügt, bleibt auch in der nächsten Saison Headcoach. Mit Assistenztrainer Tommy Sjödin laufen Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit. Und: Marc Grieder bleibt weiterhin Sportchef.

Mit den bereits kommunizierten Vertragsverlängerungen und Zuzügen steht das Team 2020/21 zu einem grossen Teil. Derzeit hat der EHCO zwei Torhüter, acht Verteidiger und acht Stürmer unter Vertrag. Auch die strategische Ausrichtung des Clubs bleibt gleich: «Es ist der Anspruch des EHC Olten, eine ambitionierte und kompetitive Mannschaft aufzustellen, die zu den Spitzenteams in der Swiss League gehört», sagte Präsident Marc Thommen. (pd)

Die Worte von Präsident Marc Thommen im Wortlaut:

«Noch immer herrscht eine grosse Enttäuschung im Team, im Staff, ja im ganzen Umfeld des EHC Olten über das vorzeitige Ausscheiden in den Playoffs. Das unerwartet frühe Ausscheiden hat auch Konsequenzen auf die operativen und wirtschaftlichen Ziele, welche somit nicht erreicht werden können. Wie bekannt, befindet sich die EHC Olten AG nach wie vor in einer Sanierungsphase. Auch aus diesem Grund ist das vorzeitige Saisonende ein harter Schlag, welcher sicherlich zu einem unerfreulichen Jahresergebnis führen wird.

Der Verwaltungsrat ist sich der Lage bewusst und hat auch in seiner letzten Sitzung anfangs Februar die Situation analysiert und besprochen. Aufgrund der verschärften Situation sind wir alle gefordert und entsprechende Massnahmen werden an der Generalversammlung am 20. August 2020 unseren Aktionärinnen und Aktionären vorgestellt.

Die EHC Olten AG hat auch nach dem frühen Ende eine klare und unmissverständliche Vision, der führende Eishockey-Club im Mittelland mit Stabilität, Nachhaltigkeit und Kontinuität zu sein – daran arbeiten wir Tag für Tag. Die Festigung der Strukturen und die Stabilisierung der Finanzen haben aktuell die höchste Priorität aus operativer Sicht.

Wir waren uns die letzten beiden Jahre bewusst, dass ein Spagat zwischen Sanierung der Aktiengesellschaft einerseits und einem kompetitiven Swiss-League-Team anderseits schwierig wird. Wie wir es nun erleben, haben es andere Sportclubs auch schon erlebt und werden es noch erleben.

Es ist schade, dass solche Enttäuschungen von gewissen Personen ausgenutzt werden, um ihren teils persönlichen Frust am EHC Olten und deren Exponenten auszulassen. Wichtig wäre es jetzt, dass man in dieser Situation, wo wir alle enttäuscht sind, zusammenrückt und miteinander und nicht gegeneinander agiert.

Selbstverständlich ist eine Aufarbeitung nach 3-4 Tagen nicht abgeschlossen. Wie bereits gesagt, an dieser Stelle darf man oder muss man sogar enttäuscht sein.

Wenn man ein ganzes Jahr auf das Ziel Playoffs hinarbeitet und dann bei der erstmöglichen Gelegenheit gleich scheitert, dann ist das frustrierend. Und man darf auch sagen, dass schon eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, wie die Niederlagen gegen Langenthal zustande gekommen sind.

Das Team hat eine gute Saison gespielt, alle waren gesund, motiviert, das Selbstvertrauen war da. Irgendwie war alles angerichtet für eine grosse Party. Wir wollten unbedingt gewinnen und brachten die PS nicht auf den Boden! Das ist uns nicht gelungen.

Vielleicht fehlte die nötige List, die Cleverness, das Sieger-Gen. Das müssen wir noch finden. Und daran werden wir arbeiten. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung werden diesbezüglich noch einiges an Arbeit vor sich haben. Und auch die Spieler wurden und werden in diesen Prozess miteinbezogen. Wichtig ist neben Strategie, Mannschaft und Fans eine entsprechende Identität und ein gemeinsames Image, um zum Erfolg und zum Vertrauen zurückzufinden.

Und es war definitiv nicht alles schlecht: Wir sind überzeugt, mit Fredrik Söderström den richtigen Trainer für die Zukunft zu haben, er wird mit uns den eingeschlagenen Weg weitergehen. Bei unserem ersten Meeting in Oslo haben wir gemeinsam festgehalten, dass wir zusammen etwas aufbauen wollen und dazu gehört auch, dass man Rückschläge akzeptieren und daraus was lernen muss.

Dasselbe gilt für unseren Sportchef Marc Grieder, der Umbau der Mannschaft wird unter seiner Führung weiter vorangetrieben. Erste Schritte sind, wie Sie diese Woche lesen konnten, bereits eingeleitet, weitere werden folgen.

Wir werden listiger, cleverer sein und wir geben alles, um bei der nächsten Gelegenheit dann effektiv bereit zu sein.

Trotz allem freue mich auf die Zukunft, auch wenn es in den nächsten Tagen und Wochen noch schmerzlich wird. Wir werden alles geben, dass wir stark in die neue Saison starten.»