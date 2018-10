Nach einem schwachen Mitteldrittel sah sich der EHC Olten zu Beginn des letzten Drittels mit einem 2:3-Rückstand konfrontiert, doch in der letzten Minute gelang der Ausgleich, der Olten in die Verlängerung rettete. Auch da machte es Olten noch einmal spannend und traf, erneut in letzter Minute, zum 4:3-Schlussresultat.