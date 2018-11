Die erste Mannschaft der Gekkos Gerlafingen beendete diese Saison die Qualifikation in der NLB auf dem fünften Platz. Mit einem grossen Rückstand auf die Spitzenteams der zweithöchsten Liga. Von den insgesamt 18 Spielen konnten die Gerlafinger nur deren sechs für sich entscheiden. Sieben Mal mussten sie nach der regulären Spielzeit als Verlierer vom Feld, drei Niederlagen kassierten sie in der Verlängerung, ein Spiel verloren sie im Penaltyschiessen. Mit 97 Toren in 18 Spielen stellten die Gekkos den statistisch zweitschwächsten Angriff. 107 Gegentore bedeuten dafür die drittbeste Verteidigung der NLB. Der beste Punktesammler in den Reihen der Gekkos war in der Qualifikation Stefan Thüler, der in 13 Spielen 15 Tore und 13 Torvorlagen realisierte. Auf Platz zwei in der internen Skorerliste kam Marco Kummer mit 13 Toren und 13 Assists. Im Playoff-Viertelfinal der NLB warteten in der zweiten Phase der Meisterschaft die Courroux Wolfies. Nach einer deutlichen 5:14-Niederlage im ersten Spiel konnten die Gerlafinger die Serie zu Hause noch einmal ausgleichen. Sie gewannen nach fulminantem Start und sechs Toren im ersten Drittel mit 10:4. Im entscheidenden dritten Duell lagen die Gekkos bereits nach wenigen Minuten mit zwei Treffern im Rückstand. In der 35. Minute sorgte Olivier Lödding für den Anschluss zum 4:5. Doch keine Zeigerumdrehung später erhöhten die Jurassier wieder auf 6:4 und 49 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels fiel das vorentscheidende 7:4 für die Wolfies. Nach zwei weiteren Gegentoren im Schlussabschnitt war das Saisonende für die Gerlafinger in der ersten Playoff-Runde Tatsache. (RAW)