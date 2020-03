Das Zittern vor der Absage – das Team Stern wäre bereit für ihre erste Weltmeisterschaft

Wenn es das Corona-Virus zulässt, beginnt morgen für das Team Stern die Curling-Weltmeisterschaft im kanadischen Prince George. Mit dabei in Kanada wären die Solothurnerinnen ­Briar Hürlimann (Fourth) und Lisa Gisler (Second). Morgen ginge es los mit dem ersten Spiel gegen das Team Zappone aus Italien.

Erstes Ziel der Schweizer Curlerinnen ist die Qualifikation für die Playoffs, also unter die Top sechs zu kommen. Die Chancen dafür stehen gut. Die 26-jährige Briar Hürlimann aus Recherswil sagt, dass sie dann natürlich eine Medaille holen wollen. Aber zuerst wollen sie ­alles Schritt für Schritt nehmen. Das Erreichen der Playoffs hat oberste Priorität.

Daneben will das Team aber auch gemeinsam eine tolle Zeit erleben. «Es ist wichtig, dass wir uns nicht zu viel Druck machen», sagt Hürlimann. Sie müssten an sich glauben und als Team zusammenhalten, so würde der Druck minimiert werden. Für die 25-jährige Lisa Gisler aus Olten ist die mentale Belastung nicht gross anders als an den Grand Slams. Sie merkt aber an, dass es eine strengere Woche werden wird als sonst: «Wir haben 12 Vorrundenspiele, das wird mental sicher ermüdender als bei zehn Spielen, die wir an der Schweizer Meisterschaft hatten.»

Routine vs. Überraschung

Für viele Teams ist die WM eine Art Routine, ganz anders für das Team Stern. Ein Nachteil ergäbe sich dadurch aber auf keinen Fall. «Dank den Grand Slams wissen wir schon, wie es ist, auf Arena-Eis zu spielen», sagt Hürlimann. Lisa Gisler sagt, dass sie zudem einige Teams von anderen internationalen Turnieren kennen. Und gegenüber den routinierten Teams, die man nicht kennet, habe man dank des Überraschungseffekts einen kleinen Vorteil, sagt Hürlimann. Dennoch sagt Gisler: «Am Schluss ist es immer noch Curling und das Spiel ist das Gleiche.»

Das Eis wird in Kanada anders sein als in der Curlinghalle in Biel. Denn Arena-Eis unterschiedet sich vom Hallen-Eis. «In der Halle ist der ganze Raum gekühlt, in der Arena kommt die Kühlung eigentlich nur von unten. Durch die Zuschauer ist es zusätzlich wärmer und das Eis reagiert dadurch anders als in der Halle», erklärt Lisa Gisler. Man müsse immer schauen, wie viele Leute in der Halle sind. Zudem werde das Eis von viel mehr Eismeistern aufbereitet und die Steine seien auch etwas anders.

«Kein Sieg ist selbstverständlich»

Zu den Favoriten an der Weltmeisterschaft zählen das Heimteam Einarson und das Team Hasselborg aus Schweden. Doch gerade gegen die Schwedinnen schöpft Gisler Mut: «Wir haben auch schon gegen sie gespielt. Zweimal haben wir zwar ver­loren, aber einmal konnten wir auch gewinnen.» Man könne also auch an einem Topteam nahe dran sein, aber es werde wahrscheinlich allgemein ziemlich eng. «Ich glaube, jeder ist stark und kein Sieg ist selbstverständlich. Wir müssen für jeden Sieg kämpfen und unsere Topleistung abrufen», sagt auch Teamkollegin Hürlimann.

Briar Hürlimann habe schon als Kind von einer Teilnahme an den Titelkämpfen geträumt. Dazu kommt, dass ihre Mutter Kanadierin ist. Dass ihre erste WM nun ausgerechnet in Kanada stattfinden soll, freut sie sehr. Zudem reist ihre Schwester Corrie als Ersatz mit.

Mit ihrem Freund Yannick Schwaller, der mit seinem Curling-Team Ende März nach Schottland an die WM fliegt, kann sich Hürlimann zusätzlich austauschen. Die beiden gehen auch zur Vorbereitung gemeinsam ins Fitnessstudio. «Das pusht mich schon noch ein bisschen mehr», sagt Hürlimann. Doch nicht nur für sie hat die WM eine spezielle Bedeutung, sondern auch für Lisa Gisler. Diese feiert am Sonntag ihren 26. Geburtstag. Wenn dies mal keine guten Zeichen für das WM-Turnier sind. Wenn es das Corona-Virus zulässt.