Das Team zusammenzuhalten, war das Hauptziel von Sportchef «Bidu» Zaugg

Der FC Solothurn hat den Trainingsbetrieb genau vor einem Monat wieder aufgenommen. Der Formstand der Ambassadoren wird bereits eine Woche vor dem Saisonauftakt vom 15. August in Goldau auf die Probe gestellt, weil die Qualifikation für die erste Hauptrunde im Schweizer Cup 2020/21 wegen Terminschwierigkeiten der Swiss Football League angepasst werden musste. Die Stadionelf tritt am 8. August bei Zug 94 an. Der Sieger ist direkt für die erste Runde qualifiziert. Diese wird am 29. August ohne Beteiligung der Proficlubs ausgetragen.

Das Hauptziel von Sportchef Hans-Peter Zaugg war es, die Mannschaft nach der abgebrochenen Meisterschaft 2019/20 zusammenzuhalten. Der Vertrag mit Trainer Jürg Widmer wurde um zwei Jahre verlängert. «Das gibt Kontinuität», sagt der Berner.

Was die Spieler angeht, hat der FC Solothurn einen gewichtigen Abgang zu verkraften: der langjährige Captain Marc Du Buisson zieht sich nach elf Jahren vom Leistungssport zurück. «Ich kam als 16-Jähriger in die erste Mannschaft, jetzt wurde mir der Aufwand auf diesem Niveau zu hoch», sagt der Routinier.

Im September beginnt er sein letztes Studienjahr an der Uni Bern zum Sportlehrer; mit mehr Praktika führt dies zu Terminkollisionen. Dem FCS geht diese Teamstütze jedoch nicht verloren. «Neu wird eine zweite Mannschaft in der 5. Liga gebildet und dort will ich mithelfen», sagt der 27-Jährige.

Ein Neuer und ein Rückkehrer vom FC Langenthal

Als Ersatz für Verteidiger Marc Du Buisson verpflichtete Sportchef «Bidu» Zaugg Daniel Mzee. Der 23-jährige schweizerisch-kenianische Doppelbürger wurde bei den Young Boys ausgebildet und spielte seit September 2017 beim FC Langenthal. Von den Oberaargauern kehrt zudem Mittelfeldspieler Shpetim Arifi nach seinem einjährigen Abstecher zum FCS zurück.