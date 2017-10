Die Erfolgssträhne des EHC Olten geht unaufhaltsam weiter. Gegen den HC Thurgauer feierten die Powermäuse ihren mittlerweile neunten Sieg in Serie. Und so, wie das fast ausnahmslos bei allen bisherigen Erfolgserlebnissen der Oltner der Fall war, musste man auch nach dem Kräftemessen mit den Osterschweizern feststellen: Die drei Punkte sind gut und recht. Aber da ist immer noch viel Luft nach oben vorhanden.

Viele Wege führen zum Sieg

Trotzdem: Der EHCO findet verschiedenste Wege zum Glück. Mal dank starker Defensive, mal dank herausragender Goalies oder so wie am Dienstag – dank eines ausserordentlich effizienten Überzahlspiels. Vier von fünf Powerplay-Gelegenheiten nutzte die Mannschaft von Headcoach Bengt-Ake Gustafsson gegen die unberechenbaren Thurgauer – zweimal trafen die Powermäuse in doppelter Überzahl.

Vor allem die Entstehung der zweiten 5-gegen-3-Situation, welche letztlich für die Entscheidung sorgte, war an Kuriosität kaum zu übertreffen.

Thurgaus David Wildhaber kassierte eine Strafe, was von HCT-Ersatzgoalie (!) Tim Bertsche lautstark kommentiert wurde. Die Schiedsrichter hatten keine Freude am verbalen Einwurf Bertsches und brummten ihm auch noch eine kleine Strafe auf. Die Oltner bedankten sich und kamen durch Joel Fröhlicher zum entscheidenden Treffer zum 6:4.