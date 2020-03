«Das ist ein schwacher Trost»: Weshalb der EHC Olten trotz Viertelfinal-Aus auch von der Corona-Krise betroffen ist

Die ausserordentliche Lage hatte der Bundesrat noch nicht verkündet, als der EHC Olten gestern kurz vor Mittag auf seinen Kanälen vermeldete: «Die Geschäftsstelle bleibt aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise zum Schutz aller Fans und Mitarbeitenden bis auf weiteres geschlossen. Wir wünschen euch in dieser speziellen Zeit viel Durchhaltewille. Bleibt gesund!», so die Worte des grössten Solothurner Sportklubs. Trainer Fredrik Söderström kommentierte und grüsste aus seiner Heimat Schweden: «Harte Zeiten auf der ganzen Welt, aber am Ende kommt es gut. Ich hoffe, alles ist gut bei euch, passt aufeinander auf.»

Während die Angestellten auf der Geschäftsstelle auf ­Home-Office umstellen, hat sich das Team, Ausgabe 19/20, unlängst in alle Richtungen verabschiedet. Dabei muss man mit einer Aussensicht festhalten: Der EHC Olten wurde vom Corona-Virus letztlich nur gestreift. Lediglich im fünften Playoffspiel gegen Langenthal musste Olten aufgrund der erstmaligen behördlichen Verordnungen in einem Geisterspiel auf den Anhang verzichten. Was womöglich mitentscheidend war für die frühzeitige Entscheidung der Serie, war, Stand heute, im Vergleich mit der Konkurrenz bloss ein Tropfen auf den heissen Stein. Denn gleichzeitig mit dem sportlichen Saisonende des EHC Olten wurden auch die erfolgreicheren Vereine mit dem vorzeitigen Saisonende konfrontiert: Saison abgebrochen! «Ein trauriger Ausgang für alle Eishockeyfreunde. Ein solches Ende wollte niemand, auch wir nicht», sagt EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber auf ­Anfrage. Im Kreise des EHC Olten hätte man aufgrund der abgebrochenen Meisterschaft als Viertelfinal-Verlierer mit Blick zur Konkurrenz durchaus eine gesunde Portion Schadenfreude entwickeln können. Doch dem sei nicht so, sagt Reber. «Es tut so oder so weh. Dass es uns noch härter hätte treffen können, ist ein schwacher Trost. Das Produkt Eishockey, von dem wir einen Teil sind, bleibt der grosse Verlierer.»