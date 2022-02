Curling Yannick Schwaller feiert zweiten Meistertitel mit Bern Zähringer Goldmedaille ist für Skip Yannick Schwaller und sein Team gleichbedeutend mit der WM-Teilnahme in Las Vegas.

Dieses Jahr stehen Bern Zähringer mit Skip Yannick Schwaller und der CC Aarau um Silvana Tirinzoni zuoberst. zvg

Das Team Bern Zähringer mit dem Recherswiler Skip Yannick Schwaller holte sich am Samstag nach 2020 zum zweiten Mal den Schweizer-Meister-Titel. Im Vorjahr hatten sich Schwaller, Michael Brunner, Romano Meier, Marcel Käufelen und Martin Rios mit Silber begnügen müssen. Dieses Jahr gewannen sie im Final die Best-of-3-Serie gegen das Team Glarus Belvédère mit Skip Marco Hösli in zwei Spielen. Im entscheidenden Zusatzend der zweiten Final-Begegnung nutzte Bern Zähringer das Recht des letzten Steins und schrieb zwei Steine zum Sieg. Dank der gewonnenen Goldmedaille an der Schweizer Meisterschaft qualifizierten sich die Zähringer für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Las Vegas.

Yannick Schwaller feiert SM-Gold und WM-Teilnahme. Céline Stucky

Schwallers Team musste sich an der Schweizer Meisterschaft in den insgesamt zwölf Spielen nur einmal geschlagen geben. Es beendete die erste Round Robin mit sechs Siegen und einer Niederlage auf dem ersten Platz. In den drei Spielen der zweiten Round Robin blieb Bern Zähringer ungeschlagen: 6:5 gegen Zug, 9:8 gegen Glarus Belvédère und ein 5:1 gegen Olympiateilnehmer Genf. Auch im Final waren Schwaller und Co. nicht mehr zu stoppen. Sie entschieden das erste Spiel am Freitagabend mit 10:5 für sich und das zweite am Samstag mit 9:7. Für das Team Solothurn-Biel um Skip Jan Iseli war die Schweizer Meisterschaft dagegen nach der ersten Round Robin und zwei Siegen vorbei.

Yannick Schwaller und sein Team verloren an der Schweizer Meisterschaft nur eines von zwölf Spielen. Freshfocus

Wenige Tage nach dem bitteren Verpassen einer Olympiamedaille zeigten sich die Curlerinnen des CC Aarau bestens erholt. Das Team von Skip Silvana Tirinzoni gewann das dritte und entscheidende Finalspiel der Schweizer Meisterschaft in Genf gegen St. Moritz mit Skip Raphaela Keiser mit 8:4 und verteidigte somit den Titel. Bereits vor dem zehnten End geben sich die Bündnerinnen geschlagen. Der CC Aarau wird die Schweiz damit auch an der Weltmeisterschaft in Kanada vertreten. Dort sind die Aarauerinnen ebenfalls Titelverteidigerinnen.