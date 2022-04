Curling Das Curlingteam Solothurn-Biel packt seine letzte Chance bei den Junioren «Es hat sich im ersten Moment surreal angefühlt. Richtig gefreut habe ich mich erst zwei, drei Tage später», sagt Maximilian Winz vom Curlingteam Solothurn-Biel nach dem Gewinn des Schweizer-Meister-Titels.

Die frischgebackenen Schweizer Meister vom Curlingteam Solothurn-Biel (v.l.): Maximilian Winz (Solothurn), Philipp Hösli (Ennenda), Jan Iseli (Lüsslingen-Nennigkofen) und Sandro Fanchini (Zürich). zvg

Das Curlingteam Solothurn-Biel hat seine letzte Chance gepackt und sich den Schweizer-Meister-Titel bei den Junioren gesichert. «Zum Glück», sagt Maximilian Winz und spricht von einer grossen Last, die von den Schultern gefallen sei: «Wir haben uns diese Saison selber sehr viel Druck gemacht. Die Freude und die Erleichterung nach dem ersten Titelgewinn sind riesig.»

Dabei hatte die Saison Ende September mit einem Dämpfer begonnen. Das Team verpasste in Adelboden die Selektion für die Junioren-WM auf bittere Art. Nachdem es alle sechs Spiele der «Round Robin» gewonnen hatte, unterlag es im Final zweimal der Equipe aus St. Gallen – in der zweiten Begegnung im Zusatzend.

Ein Sieg aus beiden Duellen hätte Solothurn-Biel genügt, um sich für die Junioren-WM im Mai in Schweden zu qualifizieren. «Das tat weh», blickt Winz zurück. «Wir starteten furios ins Turnier, doch am Ende verloren wir den zweiten Final mit dem letzten Stein. Nach der verpassten WM-Quali sind wir kurzzeitig in ein Loch gefallen.»

Geglückte Revanche gegen den Rivalen St. Gallen

Auch in der Qualifikationsphase der Schweizer Meisterschaft zog Solothurn-Biel im Januar gegen die Ostschweizer den Kürzeren. Es sollte die einzige Niederlage bleiben für Skip Jan Iselis Team. An den beiden Final-Wochenenden im März reihte es zehn Siege aneinander. Es sei indes nicht von Beginn weg reibungslos gelaufen, so Winz: «Das erste Spiel mussten wir zu dritt bestreiten, da Jan das Coronavirus erwischte. Nach dem knorzigen Auftakt fanden wir aber immer besser zu unserem Spiel.»

Speziell sei zudem gewesen, dass Second Nathan Weber mit Jahrgang 2000 ab Januar zu alt war für die U20 und durch Philipp Hösli ersetzt werden musste. «Wir haben mit ihm oft trainiert und auch Turniere gespielt, aber wir kannten uns noch nicht in- und auswendig und mussten uns als Team in dieser Konstellation zuerst finden», sagt Winz. «Seine Erfahrung und Ruhe haben uns enorm geholfen.»

Trainiert wird das Curlingteam Solothurn-Biel von Rolf Iseli (links). zvg

Nach acht Siegen in den acht Spielen der Vorrunde ging es im Final natürlich wiederum gegen die Equipe aus St. Gallen. Und diesmal behielt das Curlingteam Solothurn-Biel die Oberhand. Es startete in beiden Finalspielen mit einem Dreier-Haus und gewann am Ende zweimal deutlich mit 8:4 und 10:3.

«Wir spielten wie schon während der ganzen SM sehr offensiv, weil wir überzeugt waren von uns», schildert Winz die Taktik. «Der gute Start spielte uns natürlich in die Karten. Die Nervosität war weg und auch ein Teil des Drucks.»

Sommerpause, Sponsoren und ein neuer Teamkollege

Zum ersten Mal den Schweizer-Meister-Titel zu gewinnen, habe sich im ersten Moment surreal angefühlt, beschreibt der Solothurner seine Gefühle: «Richtig gefreut habe ich mich erst zwei, drei Tage später, als ich es richtig realisierte.» Über den ewigen Konkurrenten St. Gallen sagt er: «In der ganzen Saison haben wir dreimal gegen sie verloren und etwa neun-, zehnmal gewonnen. Daher war der Titelgewinn auf jeden Fall verdient.»

Der Meistertitel ist zugleich das Ticket für die Junioren-WM im kommenden Februar in Deutschland. Das Curlingteam Solothurn-Biel hat somit fast ein Jahr Zeit, um sich auf seinen letzten Höhepunkt auf der Junioren-Stufe vorzubereiten. «An der WM gut abzuschneiden, das wird unser Hauptziel sein in der nächsten Saison», so Maximilian Winz.

Zuerst steht für ihn und seine Teamkollegen aber mal die verdiente Sommerpause an. «Wir sind sicher zwei Monate nicht auf dem Eis. Stattdessen ist Ausdauer- und Krafttraining angesagt», schildert er. Zudem müsse bald die gesamte nächste Saison geplant werden. «Und wir müssen weitere Sponsoren finden, damit wir das Trainingslager im Herbst in Kanada und die ganze Saison finanzieren können», ergänzt er.

Zu guter Letzt brauchen Jan Iseli, Sandro Fanchini und Maximilian Winz für den anstehenden Schritt zur Elite einen neuen Teamkollegen. Denn Nathan Weber wird mit dem Leistungssport aufhören und Philipp Hösli nur für die Junioren-WM zur Verfügung stehen, da er bei der Elite weiterhin für Vizemeister Glarus aufläuft.

Sorgen macht sich Winz deswegen keine: «Es gibt mehrere Varianten, wer auf die nächste Saison zu uns stossen könnte.» Schliesslich hat das Curlingteam Solothurn-Biel dieses Jahr viel Werbung in eigener Sache gemacht.