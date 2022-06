Co-Trainer gesucht Unihockey Mittelland: Sam Schneiter wird neuer Spielertrainer - Verein sucht weiterhin Verstärkung Sam Schneiter, in der Vergangenheit vor allem als Stürmer im Einsatz, amtet bei Unihockey Mittelland neu als Spielertrainer. Nichtsdestotrotz ist der Verein weiter auf der Suche nach Verstärkung.

Samuel Schneiter wird Spielertrainer von Unihockey Mittelland. SZ/Archivbild

Man kennt ihn sonst vor allem als routinierten Skorer: Er ging einst in der NLA für Köniz, in der NLB für Mittelland und zuletzt in der 1. Liga für die Bern Capitals und Unihockey Mittelland auf Punktejagd. Während er in der vergangenen Saison bereits als spielender Assistenztrainer für Mittelland im Einsatz stand, tritt er nun in die Nachfolge des nach Basel abgewanderten Roman Pass an.

Zwar fungiert Schneiter als Headcoach, wird aber immer mal wieder auch als Spieler im Einsatz stehen. Deshalb ist Sportchef Cyril Müller weiter auf der Suche nach einem Assistenzcoach oder einem gleichgestellten Co-Trainer. So soll gewährleistet werden, dass die Verantwortung der Teamführung auf mehrere Schultern verteilt werden kann.