Cheftrainer bei je einem Klub in der NLB und der 1. Liga: Martin Prachar wird Tanzleiter auf gleich mehreren Hochzeiten

Martin Prachar übernimmt beim TV Solothurn das Amt des Cheftrainers. Der 40-jährige Tscheche hat beim NLB-Handballklub einen Einjahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr unterschrieben. Prachar steigt nach zwei Jahren als Assistent zum Boss an der Seitenlinie beim TVS auf.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung», kommentiert der ehemalige Kreisläufer sein neues Engagement. Mit Prachars Ernennung zum Cheftrainer erhofft man sich beim TVS einen Aufwärtstrend: «Wir wollen zurück in die vordere Tabellenhälfte. Ausserdem soll Martin die individuelle Entwicklung unserer Talente befördern, schliesslich sind wir ein Ausblidungsverein», sagt Gaudenz Oetterli, Co-Präsident der Solothurner.

Bis hierhin alles ganz gewöhnlich. Aus der eigentlich ganz normalen Verpflichtung beziehungsweise Beförderung wird erst auf den zweiten Blick eine äusserts spezielle Angelegenheit.

Denn Prachar wird in der kommenden Saison nicht nur bei den Solothurnern sondern auch beim TV Dagmersellen in der 1. Liga als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen – und damit zum Inhaber eines Doppelmandats in der zweit- und dritthöchsten Schweizer Handballliga.

Prachar ist sich mehrfache Mandate gewohnt

Prachar kennt ihn bestens, den Tanz auf vielen Hochzeiten. Schon während seines Engagements als Aktiver beim NLA-Klub HSC Suhr Aarau betreute er nebenher Nachwuchsteams als Trainer.

In seinem letzten Jahr als Profispieler amtete er gleichzeitig als Cheftrainer in Dagmersellen und als Assistent in Solothurn. «Natürlich ist mein Aufwand mit dem Doppelmandat gross, aber in der Schlussphase meiner Aktivkarriere war die Belastung viel grösser als heute», sagt Prachar folgerichtig. Kein Problem also.