CEV Challenge Cup Die grosse Ernüchterung nach dem gewonnen Startsatz Volley Schönenwerd verliert das Hinspiel im Europacup-Achtelfinal gegen Tallinn Technical University deutlich in vier Sätzen.

Der aktuelle Tabellenzweite der Baltic League, Tallinn Technical University, war für die Schönenwerder im Hinspiel eine Nummer zu gross. Jörg Oegerli

Der Auftakt ins neue Kalenderjahr ist missglückt: Volley Schönenwerd verliert das erste von vier Spielen innert sechs Tagen deutlich. Der aktuelle Tabellenzweite der Baltic League, Tallinn Technical University, war für den Viertplatzierten der NLA im Hinspiel des Europacup-Achtelfinals mindestens eine Nummer zu gross. Die Schönenwerder wurden von den Esten phasenweise vorgeführt und müssen sich im heutigen Rückspiel signifikant steigern, um ihr Europacup-Abenteuer doch noch fortsetzen zu können.

Dabei war der Start vielversprechend aus Sicht der Schönenwerder. Sie brauchten nach der dreiwöchigen Festtagspause zwar ein wenig Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden – Headcoach Johan Verstappen musste beim 7:10-Zwischenstand schon früh das erste Timeout nehmen. Die Gastgeber steigerten sich in der Folge aber und sicherten sich den ersten Satz mit 25:22. Dank Diagonalangreifer Jalen Penrose, der sein Team mit zwei Assen in Folge mit 19:18 in Führung brachte und zwei Blocks des Peruaners Daniel Uruena gegen Tallinns Topskorer Matej Smidl.

Der Gewinn des Startsatzes sollte aber das einzige Erfolgserlebnis bleiben für die Schönenwerder. Sie verschliefen die erste Hälfte des zweiten Durchgangs komplett und lagen zwischenzeitlich mit acht Punkten zurück. Erst als der Satz praktisch schon entschieden war, punktete «Schöni» erstmals bei eigenem Service (17:23). Die Esten brauchten am Ende ein paar Anläufe, mit dem vierten Satzball brachten sie den Ausgleich nach Sätzen dennoch souverän ins Trockene (21:25).

Tallinn steigerte sich im Verlauf der Partie merklich, übte mit dem Service viel Druck auf den Gegner aus und spielte äusserst konstant. Mit mehreren erfolgreichen Blocks nahmen die Gäste den Schönenwerdern im dritten Durchgang bereits früh den Wind aus den Segeln. Schönenwerd baute immer mehr ab und leistete sich viel zu viele Unkonzentriertheiten. Das daraus resultierende Verdikt: ein klares 17:25 und die erstmalige Führung nach Sätzen für die Esten.

Die Ernüchterung aufseiten des Heimteams war gross und es sollte sich auch keine Besserung mehr einstellen. Im vierten Satz, mittlerweile mit Piero Müller statt Jalen Penrose auf der Diagonalposition, Reto Giger für Mathis Jucker am Zuspiel und Dominic Häfliger anstelle von Cyril Kolb in der Annahme, zeigten die Schönenwerder zu Beginn eine regelrechte Fehlerorgie. Nichts passte mehr zusammen, weder im Angriff noch in der Annahme. Sieben der ersten acht Ballwechsel entschieden die Esten für sich. Angeführt vom tschechischen 205-Zentimeter-Hünen Matej Smidl lag Tallinn zwischenzeitlich mit neun Punkten in Führung. Mit einem mächtigen Block von Kevin Saar zum 25:17 beendeten die Gäste schliesslich das Leiden der Schönenwerder.

Viel Zeit, um die Wunden zu lecken, bleibt nicht. Das Rückspiel findet bereits am Mittwoch um 20 Uhr statt. Wiederum in der Betoncoupe Arena. Schönenwerd braucht einen 3:0- oder 3:1-Sieg, um doch noch die Viertelfinals zu erreichen.