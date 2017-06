Ein Novum gibts in dieser Saison: Der Sieger der 3. Liga Gruppe 1 darf nicht an den Aufstiegsspielen für die 2. Liga teilnehmen. Der Türkische SC Solothurn erfüllt die Vorschriften des Solothurner Fussballverbands im Bereich der Juniorenförderung nicht. Kurz gesagt, der TSCS hat zu wenig eigene Junioren im Verein. Lommiswil hätte sich als Zweiter sowieso qualifiziert, darf in den Aufstiegsspielen nun zusätzlich noch zweimal daheim ran. Die zweite Mannschaft des FC Subingen erbt den Platz des Türkischen SC Solothurn. Subingen kann allerdings nicht aufsteigen, weil das Fanionteam am Samstag von der 2. Liga inter in die 2. Liga abgestiegen ist. Am Stichtag vor einer Woche bestanden noch minime Chancen auf den Klassenerhalt, weshalb die FCS-Reserven die Aufstiegsspiele bestreiten dürfen. Eine etwas unglückliche Situation, aber die Subinger haben sich diese Bonusspiele sportlich definitiv verdient.