Vom Jäger zum Gejagten, in etwa so könnte man die Vorzeichen der Saison 2017/18 für den TV Solothurn erklären. Es ist die Bürde des Erfolgs der letzten Spielzeit, dass der Underdog-Bonus nun weg ist. Zwar ist der TVS vom Budget her nach wie vor der Zwerg der NLB, sportlich hingegen sieht es ganz anders aus.

Die Solothurner haben ein junges, hungriges Team, das im Vergleich zur letzten Saison nicht verändert wurde. Alle Talente konnten gehalten werden, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist enorm und mit dem früheren Internationalen Marco Kurth an der Seitenlinie mangelt es sicherlich nicht an sportlicher Kompetenz.

Zumal Kurth als Assistenten den früheren Welthandballer Zlatko Portner zur Seite hat und die Torhüter vom langjährigen Nationaltorwart Antoine Ebinger trainiert werden. Im Grossen und Ganzen war es diese Kombination aus Talent, Wille, Teamgeist und Routine, die in der letzten Saison den Ausschlag für das gute Abschneiden und die beachtlichen Resultate gegeben hat.

Wieder eine Triumph für die Aufsteiger?

Nun denn, im Sport kann man sich mit vergangenen Erfolgen nichts mehr kaufen. In der Tat ist es eher so, dass Erfolg verpflichtet. Gerade im Hinblick auf das erste Spiel der Saison – es geht gleich mit einem Cup-Fight los – ist die Situation schwierig. Gast im CIS wird der TV Endingen sein. Die Mannschaft, die in der letzten Saison die NLB dominiert hat. Die Mannschaft mit dem breitesten Kader der Liga. Die Mannschaft, die danach in die NLA aufgestiegen ist.