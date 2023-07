American Football «Ich wollte auch solche Muskeln haben»: Wie dieser Grenchner dank dem Football wieder aus einem Loch fand Ibony Mbungu spielt seine erste Saison beim neuen American Football Team Helvetic Guards. Dort musste er bereits fünf Niederlagen auf sich nehmen. Er sagt, was es für den ersten Sieg braucht und weshalb Football in der Schweiz immer noch eine Randsportart ist.

Er steht als Runningback mit den Helvetic Guards auf dem Feld: Ibony Mbungu. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Zu Beginn seiner Karriere als Footballer kam der tiefste Moment in seinem Leben. Der Grenchner Running Back Ibony Mbungu verlor seinen Vater. Es sei eine schwere Zeit gewesen, sagt er und fügt hinzu: «Doch der Sport hat mich aus dem Loch geholt.» Heute glaubt er, dass sein verstorbener Vater an jedem Spiel dabei sei. «Dieser Gedanke gibt mir Mut und Kraft.» Am jungen Spieler haften viele Emotionen.

Der 25-Jährige sah sich damals in amerikanischen Sendungen American Football an. «Ich wollte auch solche Muskeln und einen Panzer haben», sagt er heute zu seinem Karrierestart. Von Fernsehsendungen und Youtube-Videos allein wurde er aber kein Sportler.

Der Grenchner informierte sich weiter und entschied sich im Jahr 2015 zwischen einem Football-Klub aus Bern oder Basel. Er wählte die Bern Grizzlies aus einem optischen Grund: «Mir gefielen die Farben gelb und schwarz besser», sagt er und lacht.

Heute spielt er zwar nicht mehr in den Farben gelb und schwarz, dafür in rot und schwarz bei den Helvetic Guards. Auch hat er heute diese Muskeln und den Panzer, den er sich als Jugendlicher im Fernseher erträumte.

Fünf Niederlagen in fünf Spielen

Die Guards wurden im Oktober gegründet und spielen die erste Saison in der European League of Football (ELF). Auch Mbungu ist als Running Back Teil des neuen Schweizer Football Teams. «Für mich ist das Ausland aktuell noch kein Thema, deshalb ergriff ich diese Chance.»

Aktuell läuft es den Helvetic Guards aber noch nicht. Denn sie mussten kürzlich die fünfte Niederlage im fünften Spiel einstecken. «Wir dürfen nicht in der Hölle stehen bleiben, sondern erst dort, wo das Gras wieder grün ist», sagt Mbungu. Er ist einer, der stets das Positive im Leben sucht. Wenn man verliere, könne man etwas daraus lernen, sagt er weiter.

«Es ist eine Erfahrungssaison», sagt er und findet, dass es noch mehr Feingefühl und Zusammenhalt im Team braucht. «Wir vertreten ein Land, die anderen Teams nur eine Stadt», sagt er. Denn die Spieler der Guards kommen aus allen Ecken der Schweiz.

Die Helvetic Guards mussten bereits fünf Niederlagen hinnehmen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Für den Zusammenhalt würden auch die Carreisen an Auswärtsspiele helfen. Bei diesen fahren die Spieler etwa nach Barcelona, Düsseldorf oder Mailand. Je nach Spieldestination würden die Spieler einige Tage vorher privat anreisen, damit sie noch etwas von der Stadt sehen. Die Heimspiele bestreiten die Guards in Wil.

Eine Sportart wie Schach

«Football ist der Ruhepol in meinem Leben.» Dabei schätze er vor allem das Team oder die Taktik. «Football ist wie Schach auf dem Feld zu spielen», sagt er und beschreibt so die Komplexität der amerikanischen Sportart. Dennoch sei es nicht gleich wie in Amerika. «Gewisse Komponente stimmen überein, aber in der Schweiz ist Football immer noch eine Randsportart.»

Dass Football in der Schweiz neben dem Rampenlicht steht, bemerkt Mbungu immer wieder. Denn die Footballer werden immer schnell zurückgebremst, sagt er und fügt hinzu: «Superbowl schauen alle, aber Fussball bleibt die Priorität.» Er meint damit, dass auch schon der Rasen bei Regen gesperrt wurde, aus Angst, dass Fussballer später einen kaputten Rasen hätten.

Damit die amerikanische Sportart auch in der Schweiz Fuss fasst, helfen die Guards. «Ein internationales Team ist ein Aushängeschild», sagt der 25-Jährige. Trotzdem bemerkt er, dass der Sport auch langsam in die Schweiz kommt. «Viele wissen nicht, dass es Football in der Schweiz gibt», sagt Mbungu.

Kein lukrativer Sport

Von American Football wird man in der Schweiz nicht reich, zumindest nicht als Schweizer Spieler. Trotzdem sagt er: «Ich verdiene etwas für mein Engagement.» Es werde dennoch der Zeit, die er für den Sport opfert, nicht gerecht. Mbungu arbeitet bei den SBB als Kundenbegleiter und macht zusätzlich die Berufsmatura.

Wer denkt, dass dies bereits viel Zeit beansprucht, muss wissen: Mbungu macht noch mehr. «Pro Woche verbringe ich etwa 24 Stunden mit dem Sport», sagt er. Dazu gehören Mannschaftstrainings, Taktik- aber auch Krafttraining. «Am Donnerstagabend habe ich meinen einzigen freien Abend.»

Die meisten Football-Spieler in der Schweiz werden nicht reich vom Sport. Bild: Arthur Gamsa

Damit er genügend Zeit für die Trainings hat, wählt er im Job jeweils die Frühschichten aus. Das heisst, dass sein Arbeitsalltag meist zwischen drei und fünf Uhr morgens startet. «Es ist nicht einfach», sagt er und fügt hinzu: «aber ich mache es gerne.» Sein dichtes und langes Tagesprogramm verringert auch die Zeit für Schlaf. Er sagt, dass er pro Nacht etwa fünf Stunden Schlaf habe.

Als Ausgleich besucht er einmal pro Woche die Sauna, hört Musik oder kocht. «Eigentlich esse ich das, auf was ich Lust habe», sagt Mbungu und lacht. Dennoch verzichtet der Sportler auf Ungesundes und Süsses.

Er gibt jedoch zu: «Ich habe eine Schwäche für Oreos.» Während der Saison nehme er rund fünf Kilo ab. «Ich verbrenne während der Saison mehr Kalorien, als ich zu mir nehme.» Deshalb würde ab und an auch ein Oreo-Keks drin liegen.