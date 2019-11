Achterbahnfahrt der Gefühle: Der EHC Olten gewinnt nach packendem 6-Tore-Schlussdrittel in Langenthal 5:3

Es waren 97 Sekunden, in denen die Powermäuse eine Auszeit nahmen und alles falsch machten, was nur falsch gemacht werden kann. Erst patzten die Verteidiger bei der Zuordnung und dann griff auch noch der sonst einmal mehr überragende Torhüter Silas Matthys, der statistisch beste Torhüter der Swiss League, daneben.

Doch wer dachte, dass das Team auseinanderfallen würde, täuschte sich. Gerade noch rechtzeitig zog ­Trainer Fredrik Söderström sein Timeout. Von einer wütenden Brandrede war beim reflektierten Schweden aber nichts zu sehen, gelassen schwörte er seine Spieler in 30 Sekunden noch einmal ein. «Es gab keine Gründe, wütend und gestresst zu sein. Damit hätte ich bloss die Spieler angesteckt», sagt Söderström darauf angesprochen.

«Ich sagte ihnen: Es gibt nun zwei Dinge, die wir tun können: Entweder wir nerven uns über den nächsten Mitspieler und weinen über ­diese drei Tore vor uns hin. Oder wir versuchen diese Partie ­wieder an uns zu reissen und zu gewinnen.»

Es sind Worte, die fruchten sollen. Wohl überlegte Worte, die ihn letztlich zum Matchwinner machen: Denn Olten fand, als wäre nichts geschehen, wieder in die Erfolgsspur zurück, behielt die Nerven eines Spitzenteams.

Erst übernimmt Topskorer Dion Knelsen die Scheibe hinter dem eigenen Tor und kommt am anderen Ende zum Abschluss, worauf Stan Horansky, am richtigen Ort stehend, den Abpraller verwertet. Und danach fackelt Jewgeni Schirjajew nicht lange, indem er mit einem Direktschuss alleine zentral vor dem Tor 73 Sekunden vor Ende der regulären Partie die Führung wieder auf die Seite des EHCO brachte.

Und es erwies sich schliesslich als Gamewinning-Goal. Denn Philipp Rytz, plötzlich die Ruhe in Person auf dem Eis, setzte bei seinem ersten Auftritt im Schoren seit dem Wechsel vom SCL zum EHC Olten im Frühling mit dem 5:3 ins leere Tor den Schlusspunkt auf die verrückte Partie, die über 40 Minuten lang nichts von einem Derby auf sich hatte.

So starteten die beiden Teams äusserst verhalten. Langenthal schien, fast schon eingeschüchtert von Oltens Aufwind der letzten Wochen, mit einer erschreckenden Passivität loszulegen, während Olten ebenfalls eher zurückhaltend startete. Es mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Anspannung vor dem Derby gefühlt so gross war, wie in keinem einzigen der unzähligen (acht an der Zahl!) Derbys in der Quali der letzten Saison. Die Aufstockung auf 12 Teams und die damit verbundene Modusänderung auf lediglich vier Qualifikations-Duelle scheint der Mittelland-Rivalität in Olten und Langenthal gutzutun. Die Derbys gehören wieder zu den Quali-Highlights beider Mannschaften.