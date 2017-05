In der Kategorie Open zeigte Adrian Simon nach überstandener Verletzungspause einen guten Wettkampf. Zwar musste er sich im Final am Ende der Übung Abzüge für die Landung gefallen lassen und den Sieg an Liran Gil aus Aigle überlassen, der Tagessieg für die höchste Gesamtpunktzahl aus Vorkampf und Final ging dennoch an ihn.