7:2-Kantersieg gegen Kloten: Ein Galasieg des EHC Olten ganz im Zeichen des Teams

7:2 – sieben zu zwei! Die zahlreich mitgereisten EHCO-Fans trauten ihren Augen nicht, was sie auf dem Videowürfel nach der Schlusssirene ablesen durften. Über 60 Minuten, im Stile eines absoluten Topteams, beherrschte der EHC Olten den Aufstiegsaspiranten Kloten, der zuletzt acht Siege aneinanderreihte.

Als stünden nur Teamleader auf dem Eis

Da war von jedem einzelnen EHCO-Spieler Einsatzwille total, Kampf, Leidenschaft und Herz über die volle Distanz zu sehen. Selbst Ersatztorhüter Matthys ging in seiner Rolle auf, motivierte jeden einzelnen Spieler nach jedem Wechsel schulterklopfend. Die Körpersprache bei den Oltnern im äusserst temporeichen, physischen und technischen Spiel sprach Bände.

Und auch auf dem Eis war eine Teameinheit am Werk, die überzeugt – und grosse Charakterstärke beweist. Sinnbildlich dafür stand etwa Jewgeni Schirjajew, der sich zwei Minuten vor Schluss beim Stand von 7:2 in einen Schuss wirft. Oder da waren jene Spieler, die nach den äusserst zahlreichen defensiven Unsicherheiten abermals die Fehler des nächsten Mitspielers ausbügelten. Es gipfelte schliesslich darin, dass sämtliche Rollen im Team verflossen, als stünden überhaupt nur Leader auf dem Eis.

Linie 3 und 4 am Ursprung des Sieges

Es waren denn auch die Sturmlinien drei und vier, die den EHC Olten so richtig in Fahrt brachten. Rexha eröffnete nach einem dominanten Start das Skore (8.), Jerome Lanz doppelte mit seinem allerersten Saisontor im EHCO mit einem sehenswerten Handgelenkschuss in den Torhimmel nach (18.).

Die Powermäuse liessen sich durch den Anschlusstreffer 15 Sekunden vor Drittelsende nicht aus der Bahn werfen und schalteten gegen Spielmitte wieder einen Gang höher.

Michael Rudolf lenkte im Slot einen starken Elsener-Schuss unhaltbar ab (32.) und Schwarzenbach verwertete nach einer kämpferischen Puckeroberung von Wyss einen Schirjajew-Pass eiskalt (34.).

Es folgten die Powerplaytore von Elsener (36.) und Schirjajew (42.), ehe Stan Horansky in seinem zweiten Saisonspiel mit dem 7:2 (56.) den Schlusspunkt auf die Galavorstellung der Oltner setzte.

Der EHC Olten verabschiedet sich nun in die elftägige Nationalmannschaftspause. Erst stehen noch einige intensive Trainingseinheiten auf dem Programm, ehe sich die Truppe von Fredrik Söderström vier Tage Auszeit gönnt. Sie sind nach 8 Spielen in 18 Tagen und 7 Siegen in Serie zweifellos berechtigt.