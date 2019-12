7:1-Kantersieg in Neuenburg: Der EHC Olten demütigt den HC La Chaux-de-Fonds und ist neu erster Verfolger von Leader Kloten

prev next

Dank einem überragendem letzten Drittel und drei Treffern von Horansky gewinnt der EHC Olten in La Chaux-de-Fonds mit 7:1. Nach 40 Minuten Magerkost, abgesehen vom Doppelpack von Rexha, drehten die Oltner auf und zeigten ein unglaubliches Schlussdrittel. Am Ende konnten die Oltner einen ungefährdeten und hochverdienten Sieg einfahren und grüssen damit neu in der Tabelle vom zweiten Platz – drei Punkte Rückstand auf Kloten.