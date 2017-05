Fünf Tore in Halbzeit

Der FC Härkingen blieb auch nach dem Seitenwechsel tonangebend. Folgerichtig erhöhte Joel Rietschin in der 52. Minute auf 2:0. Die Vorentscheidung fiel keine fünf Zeigerumdrehungen später. Zweitliga-Goalgetter Yanick Oumaray war für das dritte Tor der Härkinger zuständig. Die Nummer 9 traf nach einem Eckball mit einem Kopfball. Erneut nur fünf Minuten später war die Reihe wieder an Rietschin, der den vierten Treffer für die Härkinger erzielte. Damit war auch die letzte Gegenwehr des SC Fulenbach gebrochen und das Schaulaufen des FC Härkingen konnte beginnen. Dean Göldner in der 66. Minute und noch einmal Oumaray in der 77. Minute stellten das Skore auf 6:0.

Erster Pokalsieg seit 2010

In der Schlussviertelstunde, inklusive der nur zweiminütigen Nachspielzeit, fielen keine weiteren Tore mehr. Die Fulenbacher zeigten zwar auch noch einmal ein bisschen Offensivdrang, der Ehrentreffer blieb ihnen indes verwehrt. Die Härkinger liessen sich nach dem Triumph vom zahlreichen Anhang feiern. Für sie war es der erste Cupsieg bei den Junioren A seit 2010 und dem 5:0-Sieg gegen den FC Subingen.