Nach Langnau will er nicht, Biel will ihn nicht, Kloten setzt auf Rückkehrer Tommi Santala. Die drei wahrscheinlichsten Destinationen für Martin Plüss haben sich in den letzten Wochen in Luft aufgelöst. Was, also, macht der ehemalige Captain des SC Bern in der kommenden Saison? Tritt er zurück? Kehrt er nochmals nach Schweden zurück? Landet er doch noch irgendwo in der NLA (Fribourg)?

Der 40-Jährige hüllt sich auch jetzt, wo bei allen Teams wieder das Eistraining begonnen hat, in Schweigen. Noch nie thematisiert wurde eine Variante, die genauso interessant wie unwahrscheinlich ist. Martin Plüss schliesst sich dem EHC Olten an und hilft mit bei der Mission NLA-Aufstieg. Ein Hirngespinst? Fakt ist, dass der 236-fache Nationalspieler und Olten-Geschäftsführer Peter Rötheli am Ende der vergangenen Saison miteinander in Kontakt standen. Seither herrschte allerdings Funkstille zwischen den beiden Parteien.

In Olten ist man sich im Klaren darüber, dass die Chancen, einen Spieler dieses Kalibers zu verpflichten, minim sind – ganz abgesehen von den finanziellen Hürden, die da noch im Wege stehen würden. Ungeachtet der Tatsache, dass man Martin Plüss kaum im EHCO-Dress sehen wird, wäre eine Zusammenarbeit äusserst reizvoll. Wer einen solchen Spieler, der trotz seines Alters immer noch zu den Besten des Landes gehört, verpflichten kann, der unterstreicht seine Ambitionen auf eindrückliche Art und Weise. Es wäre der «Kaiser-Transfer» mit grosser Öffentlichkeits-Wirkung. Aber eben: es gilt, realistisch zu bleiben. Plüss beim EHCO ist mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr als ein süsser Traum. (ku)