«Spurlos in Neapel» «Seine Biografie in einem fremden Leben zu suchen, ist kein harmloses Spiel»: Der Solothurner Autor Franco Supino über seinen neuen Roman

Franco Supinos neustes Buch heisst «Spurlos in Neapel». Manchmal wisse er gar nicht mehr, was im Buch Fiktion sei und was nicht, sagt der Solothurner Autor, der selbst Wurzeln bei Neapel hat.