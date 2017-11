Am Sonntag setzte Hischier beim 7:5-Sieg der Devils in Chicago, also dort, wo er im Sommer an erster Stelle gedraftet worden war, mit einem Tor und zwei Assists das nächste Ausrufezeichen. Der Oberwalliser hat die (hohen) Erwartungen bisher mehr als erfüllt und ist aus dem Ensemble der Teufel nicht mehr wegzudenken. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass Hischier noch grosses Steigerungspotenzial besitzt.

Sven Andrighetto

Colorado Avalanche, Stürmer (24)

16 Spiele, 5 Tore, 7 Assists, 12 Punkte, -7-Bilanz, 2 Strafminuten, Eiszeit pro Spiel: 15:50 Minuten