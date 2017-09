Matthias Kamber, mehr als 30 Prozent der WM-Teilnehmer dopt. Ist die Leichtathletik ein Sündenpfuhl?

Matthias Kamber: Die absoluten Zahlen der Studie zeigen nicht die ganze Wahrheit. Man müsste wissen, aus welchen Nationen die Doper kommen und welche Substanzen sie benutzt haben. Auch ist zu berücksichtigen, dass wir von 2011 und nicht von 2017 sprechen. Seither ist in der Dopingbekämpfung einiges passiert. Dank der verfeinerten Analysemethode konnte seit 2015 in diversen Nachtests eine grosse Anzahl Anabolika-Sünder überführt werden. Diese Substanzen wurden in vielen Ländern, teilweise sogar mit staatlicher Unterstützung, grosszügig eingesetzt. Vor allem, aber nicht nur in Ländern der ehemaligen Sowjetunion, sondern überall, wo es kein unabhängiges und überraschendes System der Trainingskontrollen gab oder gibt. Das wissen wir heute dank den Nachtests der eingefrorenen Dopingproben. Deshalb wohl auch die sehr hohen Zahlen der Studie. Ich bin überzeugt, dass niemals 30 Prozent westeuropäischer Leichtathleten gedopt waren.

Dafür in anderen Ländern sogar mehr als die Hälfte?

Vielfach kündigen auch die Sportverbände ihre Kontrollen in diesen Ländern an. Ich weiss, dass zum Beispiel der internationale Tennisverband mehrere Wochen im Voraus Bluttests angekündigt hatte.So etwas ist ganz einfach nicht seriös. Hier gibt es nach wie vor viel zu verbessern.

Die Dopingtests während der WM entlarvten nur 0,5 Prozent der Teilnehmenden. Offenbar sind diese nutzlos, wenn jeder Dritte dopt?

Nein, nutzlos nicht. Man kann die Proben ja heutzutage bis zehn Jahre lang einfrieren und nachanalysieren. Es wäre aber zu begrüssen, dass solche Proben dann nochmals angeschaut werden, wenn in der Dopingbekämpfung eine neue Methode zur Verfügung steht – und nicht per se erst nach zehn Jahren.

Viele Fachleute geben dem korrupten Sportsystem die Schuld an der erschreckend hohen Zahl von gedopten Sportlern. Wo sehen Sie die Schuldigen?

Da gibt es tatsächlich verschiedene Ebenen. Wir wissen ja heute, dass etwa die alte Führung des Leichtathletik-Verbandes Geld kassiert hat, um positive Dopingproben verschwinden zu lassen. Es wurde zu lange weg- und den Sportverbänden zu wenig auf die Finger geschaut. Versagt hat also auch ein wenig die Politik.