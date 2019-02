Am Mittwochmorgen haben die FCB-Bosse Bernhard Burgener und Roland Heri in Neu-Delhi die Zusammenarbeit mit Chennai City offiziell bestätigt. Sie verkünden, dass der FCB 26 Prozent der Anteile des indischen Erstligisten übernimmt. In einem Communiqué erklärt der FCB, was er in Indien vorhat.