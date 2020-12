Skifahren und Corona? Vier Wintersport-Alternativen, um dem Virus in die weisse Natur zu entfliehen

Die Skisaison steht auf der Kippe. Deutschland, Frankreich und Italien lassen ihre Skigebiete mindestens bis im Januar geschlossen. Gegen die Schliessung stellen sich Österreich und auch die Schweiz. Bundesrat Alain Berset sprach sich für geöffnete Skigebiete aus, will aber die Schutzmassnahmen weiter verschärfen. Die Kapazität der täglichen Gästezahl der Bergbahnen soll eingeschränkt werden. Wer keine Lust auf Gedränge und verlängerte Wartezeiten an der Talstation, auf eingeschränkte Möglichkeiten beim Skifahren oder auf Maskentragen am Skilift hat, dem präsentieren wir vier alternative Wintersportarten zum Skifahren.

Langlauf, Skitourenfahren, Schneeschuhwandern und Winterwandern boomen bei aktiven Freizeitsportlern. Alle vier Sportarten haben in den vergangenen Jahren einen Aufschwung erlebt, der in diesem Jahr so gross zu sein scheint wie noch nie. Sie punkten mit der naturnahen Erfahrung und dem positiven Einfluss auf die Gesundheit.