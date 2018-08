Der 18-jährige Davoser sicherte sich mit einem starken letzten Run noch Edelmetall. Mit 83,20 Punkten blieb er 1,6 Punkte vor dem Norweger Birk Ruud. Für das Schweizer Team ist dies nach Sophie Hedigers Bronze im Snowboard-Cross die zweite Medaille in Cardrona.

Gold ging an Oliwer Magnusson (SWE), Silber an Sebastian Schjerve (NOR). Valentin Morel, der sich als zweiter Schweizer für den Final qualifiziert hatte, wurde Zwölfter.