Den bisher ersten und einzigen Podestplatz eines Schweizers fuhr Lucien Koch 2015 heraus. Er gewann den Weltcup Mitte März in Spindelruv (CZE). Allerdings war das Feld bei diesem Anlass deutlich schwächer als jetzt in Laax. Und so fragt der Mann mit dem Mikrofon Moritz Thönen, wie er seine Podest-Premiere einschätze.

Als wenige Sekunden später das Resultat kommt, 80,55 Punkte aufleuchten, fallen sich die beiden Schweizer Finalteilnehmer um den Hals, schreien die Freude raus. Huber, dieser bunte Vogel, der vor zwei Jahren aus dem Nichts an der WM zu Silber flog in dieser Disziplin.

«Ich bin einfach nur mega dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe», sagt er und grinst. Das Brett liegt vor seinen Füssen. Wenige Minuten zuvor flog er mit ihm an den Füssen in seinem zweiten und letzten Versuch aufs Podest. Auch dank wohlüberlegter Taktik.

In Hilterfingen ist er aufgewachsen, in Grindelwald entdeckt er den Schneesport. Doch bleibt er verhältnismässig lange beim Skifahren. «Ich fuhr Ski, bis ich 12 oder 13 war. Auch Rennen.Doch er verliert den Spass, versucht sich im Snowboarden und ist auf Anhieb angetan.

Klar, damals waren viele Favoriten nicht am Start. Und trotzdem hat Huber, der bis zu diesem Coup noch nie in einem Kader von Swiss Ski stand, etwas ausgelöst.

Pepe Regazzi, Cheftrainer der Snowboarder, spricht von dessen Lockerheit, seiner verrückten Art. Auf Instagram nennt sich Huber «Der Nudist» – und wer sich durch die Bilder klickt, erfährt warum.

Huber habe mit dem Silber bei der WM auch so etwas ausgelöst wie: «Was der kann, kann ich auch», so Regazzi. Und Thönen selbst meint: «Nici hat seinen Anteil. Im Halbfinal kam er vor dem zweiten Durchgang zu mir und hat mich richtig angepeitscht. Er hat mich richtig mitgezogen, in einen Flow gebracht.»

Auch die Frauen können überzeugen

Aber die Schweizer überzeugen nicht nur bei den Männern (neben dem Podest von Thönen fährt Huber auf Platz 5). Im Gegenteil. Die Frauen sind sogar zu zweit auf dem Podest. Neben der routinierten Sina Candrian feiert Celia Petrig als Zweite ihre Podestpremiere.

Völlig überwältigt steht sie danach bei den Journalisten, sagt: «Es fühlt sich völlig unreal an. Zwar sind ein paar gute Fahrerinnen gestürzt, was ich übrigens immer mega schade finde, aber ich bin super zufrieden mit meiner Leistung.»

Heute Samstag gehen in Laax die Halfpipe-Contests über die Bühne. Auch hier haben die Schweizer mit Iouri Podladtchikov, Pat Burgener oder Verena Rohrer Podesthoffnungen. Und schon in knapp zwei Wochen steigen in Park City in den USA die Weltmeisterschaften. Man darf auf Medaillen hoffen.