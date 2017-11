Die beiden Schweizerinnen kamen in ihrer Viertelfinal-Serie nicht über den 6. und letzten Platz hinaus. Den Sprint in klassischer Technik gewann Stina Nilsson. Die Schwedin feierte ihren 13. Weltcupsieg.

In der Qualifikation hatten die Norwegerinnen für schlechtes Material gebüsst. Maiken Caspersen Falla, Marit Björgen oder Heidi Weng verpassten den Cut. Die Berner Oberländerin Nathalie von Siebenthal, die im Sprint selten überzeugt, schied hingegen als 68. erwartungsgemäss aus.

Der Sprint in Kuusamo bildete den Auftakt zur dreiteiligen Minitour. Am Samstag folgt ein 15-km-Lauf in klassischer Technik mit Einzelstart, am Sonntag werden die Sieger der Tour in einem Verfolgungsrennen auf den Skatingski ermittelt.