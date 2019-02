Podladtchikov schlug bei dem Versuch seines Yolo-Flips hart auch und verletzte sich bei seinem Sturz am linken Bein. Der Zürcher musste sich bäuchlings auf seinem Snowboard liegend selber in den Zielhang bringen und dort von den Rettungskräften betreut werden. "Wir hatten hier an den Weltmeisterschaften eher wenig Vorbereitungszeit. Darum habe ich mich eigentlich gefreut, den Trick heute in meinen Run hinzuzufügen. Allerdings kam ich dann nicht gut von der Kante weg. Der Yolo-Flip ist einer der schwierigeren Tricks, der nichts verzeiht", sagte der 30-jährige Zürcher.

In Mitleidenschaft gezogen wurde offenbar Podladtchikovs Wadenmuskulatur. Ein MRI-Untersuch in der Nacht auf Samstag soll Klarheit bringen. "Ich habe die Hoffnung, dass es nichts Schlimmeres ist", so der Olympiasieger von Sotschi 2014. Podladtchikovs Pechsträhne in Bezug auf Grossanlässe setzt sich unmittelbar fort. Seinen ersten Eintrag erhielt Podladtchikovs langes Verletzungsbulletin der letzten Jahre an den X-Games 2018, als sich der WM-Zweite von 2017 bei einem Sturz eine schwere Kopfverletzung mit Hirnblutung zuzog. Es folgten ein glücklicherweise falsch diagnostizierter Krebsbefund, ein weiterer schwerer Sturz beim Weltcup-Comeback im chinesischen Secret Garden, und nun das WM-Aus nur Minuten vor Wettkampfstart.