Der Entscheid der Verantwortlichen der FIS überrascht, denn für den Samstag war in Val d'Isère eine Abfahrt vorgesehen. Wo und wann die dritte Abfahrt des Winters nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Den Entscheid dürfte die aktuelle Wettersituation in Hochsavoyen beeinflusst haben. Für Freitag sind weitere Schneefälle vorausgesagt, was ein Abfahrtstraining wie schon am Donnerstag verhindern würde. Ohne vorheriges Training ist selbstredend keine Abfahrt möglich.

Das aktualisierte Programm in Val d'Isère sieht damit zwei Super-G vor. Nach dem Ersatzrennen für jenes in St. Moritz folgt am Sonntag der ursprünglich geplante Super-G.