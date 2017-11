Zum fünften Weltcup-Podestplatz seiner Karriere fehlten Weger 20 Sekunden. Der 3. Rang ging an den Franzosen Martin Fourcade. Der Gesamtweltcup-Sieger der letzten sechs Jahre erhielt wegen zwei Fehlern im Schiessstand zwei Strafminuten zur Laufzeit addiert, war aber gleichwohl schneller als der Schweizer. Johannes Thingnes Bö feierte derweil seinen 14. Weltcupsieg. Der Norweger blieb wie vier weitere Konkurrenten im Schiessstand makellos und nahm allen Konkurrenten mindestens zwei Minuten ab.

Weger erreichte sein bestes Resultat seit knapp zwei Jahren. Im Winter 2015/16 kam er in der Verfolgung von Chanti Mansisk in Russland als Vierter und im Sprint auf Presque Isle in Kanada als Sechster ins Ziel. Vergangenen Winter resultierte ein 9. Rang im Sprint von Oberhof als Bestresultat.