Mit dieser Leistung erfüllte Hediger die Vorgabe von Swiss Olympic (Top 15). Der Romand kam in den Viertelfinals hinter dem Sprint-Weltmeister Federico Pellegrino als Zweiter ins Ziel. In den Halbfinals war dann der Tank des Schweizers leer.

Hediger erreichte bislang dreimal den Finaldurchgang in einem Sprint. Das persönliche Bestresultat erzielte er im Dezember 2015 in Toblach mit einem 4. Rang in der Skatingtechnik.

Als Sieger liess sich der überlegene Norweger Johannes Hösflot Klaebo feiern. Dario Cologna schied in der Qualifikation aus. Er büsste auf den 1,4 km in klassischer Technik 10 Sekunden auf den Qualifikationssieger Klaebo, den WM-Dritten im Sprint aus Norwegen, ein. Colognas Leistung lag im Bereich der vergangenen Jahre, die Entzündung seiner Achillessehne scheint keinen grossen Einfluss auf sein Leistungsvermögen gehabt zu haben. Den Cut verpasste Cologna nur um rund eine Sekunde. Mit Blick auf das Gesamtklassement der Minitour ist der Schaden nicht allzu gross. Martin Johnsrud Sundby beispielsweise war nur 1,2 Sekunden schneller und schied in den Viertelfinals aus.

Der Sprint in Kuusamo bildete den Auftakt zur dreiteiligen Minitour. Am Samstag folgt ein 15-km-Lauf in klassischer Technik mit Einzelstart, am Sonntag werden die Sieger der Tour in einem Verfolgungsrennen auf den Skatingski ermittelt.