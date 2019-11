Solider Auftakt von Simon Ammann

In der Qualifikation für das Springen am Samstagabend in Kuusamo belegte der vierfache Olympiasieger, der auf die Reise zum Saisonauftakt in Wisla verzichtet hatte, den 22. Platz. Mit etwas besseren Stilnoten wäre der 38-jährige Toggenburger noch ein bisschen weiter vorne klassiert gewesen.

Bester Schweizer war im Norden Finnlands wie erwartet Killian Peier. Der WM-Dritte des letzten Jahres sprang drei Meter weiter als Ammann und damit auf den 14. Platz. Mit Dominik Peter (35./123 m) und Andreas Schuler (44./115,5 m) schafften auch die übrigen beiden Schweizer die Qualifikation für den Wettkampf der besten 50 am Samstag um 16.30 Uhr.

Gewonnen wurde die Qualifikation vom Slowenen Timi Zajc mit einem Sprung auf 139 m. Der Deutsche Karl Geiger egalisierte mit 147,5 m sogar den Schanzenrekord, mit zwei Luken mehr Anlauf und besseren Windverhältnissen als Zajc reichte dies aber nur zum 3. Platz.