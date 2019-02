Die Eröffnungsfeier stand unter dem Titel "Inspire the World to Ski". Um 18.59 Uhr erklärte der FIS-Präsident Gian Franco Kasper die Titelkämpfe als eröffnet.

Kurz zuvor hatte eine Delegation um Hugo Wetzel, den OK-Präsidenten der WM 2017 in St. Moritz, die WM-Fahne des Internationalen Skiverbandes zunächst an Kasper übergeben. Der langjährige FIS-Präsident, selbst gebürtiger St. Moritzer, reichte die Fahne danach weiter an Niklas Carlsson, den OK-Präsidenten der Weltmeisterschaften 2019 in Are.

Auch auf der Bühne im Ortszentrum des schwedischen Skiorts standen die zurückgetretene Einheimische Anja Pärson, die 2007 in Are dreimal WM-Gold feiern durfte, sowie weitere Ski-Grössen wie Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn. Der Norweger und die Amerikanerin haben angekündigt, nach den WM-Rennen zurückzutreten.

Die Wettkämpfe in Are finden bis zum 17. Februar statt. Rund 600 Athleten aus 76 Nationen kämpfen in elf Rennen um die Medaillen.