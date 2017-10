Wie lange Wild ausfällt, werden nähere Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben. Eine Operation sei nicht nötig, eine mehrwöchige Ski-Pause jedoch unumgänglich, teilte Swiss-Ski in einem Communiqué mit.

Wild war in der letzten Saison hinter Lara Gut die beste Schweizerin im Riesenslalom. Bei neun Starts im Weltcup klassierte sie sich stets in den Top 25, an der WM in St. Moritz war sie 14. Ihr bestes Ergebnis war Platz 7 im Dezember in Sestriere.

Zu den prominenten Abwesenden beim Weltcup-Auftakt in Sölden gehören neben Lara Gut und Wild die Österreicherinnen Anna Veith und Eva-Maria Brem sowie die Italienerin Federica Brignone. Bei den Männern fehlen unter anderem Carlo Janka, Marcel Hirscher, Philipp Schörghofer und Fritz Dopfer.