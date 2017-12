In die Kategorie der überzeugenden Rückkehrerinnen gehört auch Lara Gut. Im fünften Rennen nach ihrem im Februar in St. Moritz zugezogenen Kreuzbandriss und Meniskusschaden fährt sie in Lake Louise im Super-G auf Rang zwei. Nach dem Rennen sagt sie im Fernsehen: «Das macht Lust auf mehr.»

3. Die Schweizer

Neben Gut machten andere Schweizer Freude. Beat Feuz ist in der Abfahrt aktuell der schnellste Mann weltweit. Er gewinnt in Lake Louise und wird in Beaver Creek Zweiter. Nun scheint sogar der Disziplinensieg möglich. Noch wichtiger: Der 30-Jährige ist ein Versprechen für die Olympischen Spiele im Februar in Südkorea. Der Abfahrts-Weltmeister von St. Moritz sagt: «Es ging gut los.»

Gut in die Saison gestartet sind auch Wendy Holdener und Michelle Gisin. Holdener fährt im ersten Slalom der Saison auf Rang drei und scheidet im zweiten in Killington in sehr guter Ausgangslage aus. Die Kombinations-Weltmeisterin und Slalom-Zweite von St. Moritz ist auch in der neuen Saison in blendender Form.