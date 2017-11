Die Bündnerin verfehlte beim Einzel über 15 km zweimal die Scheibe und erhielt dafür zwei Strafminuten zur Laufzeit addiert.

Die direkte Olympia-Qualifikation (Top 15) verfehlte Gasparin nur knapp. Dies ist aber nicht weiter tragisch, denn zweimal eine Top-25-Klassierung reicht auch. Die Hälfte der Vorgabe ist somit erfüllt. Die übrigen Schweizerinnen verfehlten die Weltcup-Punkteränge.

Mit 32 Jahren gewann Nadeschda Skardino ihr erstes Weltcuprennen. Die Weissrussin war an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi im Einzel hinter Selina Gasparin Dritte geworden. Auch die damalige Siegern, Daria Domratschewa, war in Östersund am Start. Die Weissrussin meldete sich nach ihrer Babypause mit einem 14. Rang erfolgreich zurück.