Schweizerinnen im ersten Training nicht zuvorderst

Die Schnellsten waren bei leichtem Schneefall zeitgleich die Amerikanerin Alice McKennis und die Norwegerin Kajsa Lie. Als Dritte deutete Mikaela Shiffrin an, dass mit ihr auch in der Abfahrt zu rechnen ist. In Lake Louise stehen am Freitag und Samstag zwei Abfahrten auf dem Programm und am Sonntag ein Super-G.

Suter büsste 1,17 Sekunden auf die Bestzeit der 30-jährigen McKennis ein, die 2013 in St. Anton einen Überraschungssieg gefeiert hatte und vor anderthalb Jahren in Are als Dritte auf dem Podest gestanden war. Noch nicht auf Touren kam Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin beendete ihre Testfahrt mehr als zweieinhalb Sekunden hinter McKennis.

"Es war schwierig bei diesen Bedingungen. Ich war etwas steif und stand zu hart auf dem Ski", befand Gut-Behrami, die aber froh war, dass das Training wegen den schlechten Wetterprognosen für Mittwoch nicht abgesagt wurde.