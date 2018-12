Wie erste Abklärungen im Spital ergaben, zog sich der Speed-Spezialist bei dem Sturz eine Schulterluxation zu. Für weitere Abklärungen kehrt der 25-jährige Ostschweizer in die Schweiz zurück, wie Swiss Ski bekannt gab.

Das bisher beste Weltcup-Resultat realisierte Weber 2014 nur wenige Kilometer von der "Stelvio" in Bormio entfernt, als der Junioren-Weltmeister im Super-G und WM-Zweite in der Abfahrt von 2012 in der Abfahrt in Santa Caterina als Zehnter in die Top Ten fuhr.