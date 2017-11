Der 39-jährige Skispringer gehört künftig als Abgeordneter zum Parlament Tschechiens. Die erste Sitzung in Prag ist am 20. November, dem Montag nach dem Weltcup-Start in Wisla.

Janda erklärte, die Wahl habe ihn überrascht. "Ich hatte mich ja eigentlich auf die komplette Wintersaison mit dem Höhepunkt Olympische Spiele eingestellt und seit dem Frühling auch entsprechend trainiert", sagte er. Gleichzeitig als Sportler und Abgeordneter im Parlament tätig sein, will der Routinier nicht.