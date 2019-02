Wie nähere Untersuchungen ergaben, hatte sich der 30-jährige Snowboard-Olympiasieger von 2014 beim Sturz im Einfahren zum WM-Final in der Halfpipe in Park City die Achillessehne gerissen. Podladtchikov wurde bereits in der St. Moritzer Klinik Gut operiert.

Über die Ausfalldauer machte Swiss-Ski in seinem Communiqué keine Angaben. Podladtchikov war nach geschaffter Qualifikation nur Minuten vor dem Finaldurchgang der besten zehn beim Versuch eines Yolo-Flips gestürzt.