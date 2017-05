Wie Swiss-Ski in einer Medienmitteilung schreibt, wird der 39-Jährige primär für die Betreuung der Trainingsgruppe mit Nathalie von Siebenthal und Nadine Fähndrich zuständig sein. Zusätzlich soll er auch Aufgaben im Führungs- und Organisationsbereich übernehmen.

Von Allmen war von 2002 bis 2010 selbst Mitglied des Langlauf-Kaders von Swiss-Ski und stand an zwei Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen in Vancouver im Sprint am Start. Zuletzt arbeitete der Berner Oberländer als Trainer Nordisch im Leistungszentrum in Brig.