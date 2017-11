Die Bielerin Perret und der Glarner Rios werden die Schweiz in der neuen olympischen Disziplin Mixed-Doppel im Februar an den Winterspielen in Südkorea vertreten. In Bern spielten sie ähnlich stark auf wie letzten April, als sie im kanadischen Lethbridge ohne Niederlage Weltmeister wurde.

Diesmal gewannen sie vier Spiele in der Vorrunde und zwei weitere Partien im K.o.-Tableau. In den Halbfinals besiegten sie das Berner Team Michèle Jäggi/Sven Michel.