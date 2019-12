Paganini und Britschgi verteidigen Titel erfolgreich

Die 18-jährige Paganini distanzierte die ein Jahr jüngere Noémie Bodenstein um 21,13 Punkte, der Vorsprung von Britschgi auf Silbermedaillengewinner Nurullah Sahaka betrug 20,27 Punkte.

Die in den USA lebende Paganini holte zum dritten Mal in Serie SM-Gold. Allerdings verzeichnete sie sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür einen Sturz - beim Dreifach-Rittberger respektive beim Dreifach-Lutz, die beide unterrotiert waren. Paganini ist an den Europameisterschaften im kommenden Januar in Graz die grosse Schweizer Hoffnungsträgerin. Bei den ersten beiden EM-Teilnahmen belegte sie die Ränge 7 und 6. In diesem Jahr befand sie sich nach dem ersten Wettkampfteil auf Medaillenkurs (3.).